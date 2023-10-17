Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonundaki G.Saray derbisine çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre, Güneş'in ayrılığının ardından takımın 1 numarası görevine getirilen Burak Yılmaz, Kara Kartal'ın saha içindeki tüm kontrolünü eline aldı. İstanbulspor maçında alınan galibiyetle moral bulan Yılmaz ve talebeleri, G.Saray'ı da mağlup ederek yeniden zirve hesapları yapmak istiyor. Milli takım arasını fırsat bilen ve takımına yoğun bir antrenman programı belirleyen genç çalıştırıcı, taktiksel değişime gidiyor.



ABOUBAKAR TEK FORVET



Yılmaz takımını, siyah-beyazlıların uzun süredir vazgeçmediği taktikler olan 4-2-3-1 ve 4-3-3'ün dışına çıkaracak gibi görünüyor. Genç çalıştırıcı, deplasmandaki zorlu mücadelede Kartal'ı 4-4-1-1 sistemiyle sahaya sürmesi bekleniyor. Hafta boyunca bu yeni taktik diziliş üzerinde çalışan Burak Yılmaz, Aboubakar'ı ileride tek forvet olarak düşünürken hemen arkasında ise kalitesine çok güvendiği Ghezzal'ı düşünüyor. Ghezzal'ın bu bölgedeki alternatifi ise Rebic olacak.

TOSUN PAŞA SİFTAH PEŞİNDE



Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Cenk Tosun, G.Saray derbisini iple çekiyor. Bu sezon 6 lig maçında toplam 265 dakikada sahada kalan ancak rakip fileleri havalandırmayı başaramayan Tosun Paşa, Süper Lig'deki gol orucunu cumartesi günü bozmak istiyor. Konya'daki Letonya maçında attığı 2 golle galibiyetin baş mimarlarından olan Cenk'in, G.Saray derbisinde bu sezonki ilk gol ya da gollerini atmak istediği öğrenildi. Cenk Tosun bu sezon tek golünü 1-1 biten Clup Brugge maçında kaydetti.



VE FERNANDES DERBİYE HAZIR!



Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Gedson'dan güzel haberler geldi. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanmıştı. Sağlık heyeti, önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır duruma geleceğini teknik heyete iletirken, bu haber Burak Yılmaz ve ekibinin yüzünü güldürdü.



ÜÇ EKSİK VAR



Siyah-beyazlılarda cumartesi günü oynanacak zorlu derbi öncesi üç oyuncunun sakatlığı sürüyor. Kaleci Mert Günok dizindeki, Salih ise uyluk bölgesindeki gerilme nedeniyle forma giyemezken, stoper Bailly'nin de adalesindeki ödem ve gerilme nedeniyle hafta sonundaki maçta görev alması beklenmiyor.