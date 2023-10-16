Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanarak siyah-beyazlıları son maçlarda yalnız bırakmıştı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, takımla çalışmalara başlamıştı. Portekizli yıldızın G.Saray'la oynanacak derbide forma giyip giymeyeceği de belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2023- 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023- 15:31
Sabah'ta yer alan habere göre önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek olması eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Burak Yılmaz'ın yüzünü güldürdü.
Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da Mert Günok (Diz), Masuaku (Uyluk gerilmesi), Salih (Uyluk gerilmesi) ve Bailly'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor.