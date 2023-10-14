Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte Eric Bailly sakatlanıp yerini Necip Uysal'a bırakmıştı. Kulüpten Bailly hakkında açıklama yapıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Eric Bailly'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 14, 2023
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi… pic.twitter.com/wfpk87pa2G