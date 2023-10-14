Beşiktaş'ı bekleyen tehlike! Afrika Kupası'nda...

Afrika Uluslar Kupası yakın zamanda başlamak üzere. Süper Lig'de ise en çok etkilenen takım Beşiktaş olacak. Siyah-beyazlılar, birçok yıldızını bu dönemde kaybedecek. İşte o futbolcular...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2023- 10:47