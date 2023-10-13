Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gedson Fernandes, derbide oynamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli yıldız, fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalışıyor. Galatasaray derbisinde oynamayı çok isteyen yıldız futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson derbiye yetişecek mi? İşte son durum!
Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gedson Fernandes seferberliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2023- 11:29