Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gedson Fernandes, derbide oynamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli yıldız, fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalışıyor. Galatasaray derbisinde oynamayı çok isteyen yıldız futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.