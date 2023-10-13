Süper Lig'e ezeli rakiplerine oranla kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta tüm gözler 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bu sezon oynadığı 8 maçında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayabilen ve dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, deplasmandaki zorlu mücadelede puan değil puanlar almanın peşinde. Şenol Güneş'in istifasının ardından takıma başına getirilen ve seçime kadar görev yapacak olan Burak Yılmaz, belki de Beşiktaş'taki hocalık kariyerinin en kritik maçına çıkacak.

Rakiplerinin özellikle evinde oynadığı maçlarda baskılı bir futbol sergilediğini bilen Yılmaz derbide bir oyuncusuna çok güveniyor, Rachid Ghezzal. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 12 maça şans bulan ve beklenen performansı sergileyemeyen Ghezzal, bu sezon ise 6 maçta forma giydi. Oynadığı son 4 maçta 2 asisti ve 1 gollük performans sergileyen Cezayirli yıldız, maç eksikliği giderdiği İstanbulspor maçında da 90 dakika sahada kaldı ve penaltıdan attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Rachid Ghezzal Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 96 resmi karşılaşmada görev yaptı. Cezayirli oyuncu bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandırırken, 31 de asist yaptı ve toplamda 47 gole direkt olarak katkı sağladı.

BİRE BİR GÖRÜŞÜYORLAR

Siyah-beyazlıların genç hocası Burak Yılmaz da, yeniden eski günlerine doğru ilerleyen Ghezzal'ı derbide kilit isim olarak görüyor. 31 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeye planlayan Yılmaz'ın, şimdiden Ghezzal ile görüşmelere başladığı belirtildi. Her iki kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncunun isabetli ortaları, gollük pasları ve sert şutlarıyla Kara Kartal'ı derbide hem diri tutması hem de yeniden uçurması bekleniyor. Ghezzal'ın da uzun süredir kendisinden beklenen patlamayı derbide yapmak için hırsla çalışması dikkat çekiyor.