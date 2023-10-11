Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta kritik seçim! Ahmet Nur Çebi aday olacak mı?

Beşiktaş'ta kritik seçim! Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, aldığı 'Olağanüstü Seçimli Kongre' kararıyla kritik bir dönemeçe girdi. Siyah-beyazlı takımda seçimlerde kimlerin aday olacağı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? İşte detaylar... (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 06:40









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Beşiktaş'ta tüm gözler Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta içinde yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda... Bodrum'daki yazlığından geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta yapacağı toplantıda aday olup olmayacağını açıklaması bekleniyor. Çebi'nin aday olup olmaması diğer isimleri de ilgilendiriyor. Hasan Arat'ın Çebi aday olsa da olmasa da ya aday olacağı ifade edilirken, Çebi'nin aday olması durumunda ismi adaylar arasında konuşulan Tevfik Yamantürk'ün Çebi'yi destekleyeceği ifade ediliyor. Takvim'in haberine göre; Başkan Çebi aday olmazsa Yamantürk'ün de seçime gireceği öğrenildi. Çebi'nin seçime girmemesi durumunda konuşulan diğer isimler ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman. İki ismin de Çebi'nin durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı toplantıda açıklayacağı karara göre seçime girecek ve girmeyecek isimlerin şekilleneceği ön görülüyor