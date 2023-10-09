Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İngilizlerin Milot Rashica mutluluğu! Beşiktaş'a transferi...
İngiliz medyası, Beşiktaş'ın sezon başında Norwich City'den kadrosuna kattığı Milot Rashica ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Ada basını, 27 yaşındaki yıldız oyuncunun siyah beyazlılara transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız isim için Norwich City'e 5.2 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.
Kartal, Kosovalı yıldız ile 4 senelik anlaşma yapmıştı.