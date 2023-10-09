Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Salih Uçan'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Salih Uçan'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Salih Uçan'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 9, 2023
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde… pic.twitter.com/mZKTLLSJEM