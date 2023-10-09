Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan için uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Salih Uçan'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Salih Uçan'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.