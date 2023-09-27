Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"Gökhan İnler, Tayfur Bingöl, Eric Bailly statü gereği yok. Onun dışında bütün oyuncular hazır. Rakibimiz güçlü, iyi bir takım. Hücum aksiyonları fazla olabilen bir takım. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç. Biz de kendimize güveniyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız."

"Ante Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Club Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda, birinin de belinde rahatsızlık var."