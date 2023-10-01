Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıkladı! Gedson ve Rebic neden yok?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Gedson ile Ante Rebic'in sakatlıkları yeni iyileşti. Maç oynamaya hazır değillerdi. Bailly, son antrenmanda çarpışmaya bağlı olarak ağrı hissediyordu. Diğer oyuncuların sağlık olarak bir sorunu yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız.

Deplasmanda olmak, puan kaybetmek... Deplasmanda 2 maçı farklı kaybettik. Oyundan çok sonuç daha olumsuzdu. Futbol dünle yaşanmıyor. Bugün sahaya çıkıp zor dönemi geçmek için kazanmak zorundayız.