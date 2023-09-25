Beşiktaş'ta Adana Demirspor mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 14:31