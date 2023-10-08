Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş sonrası takımın başında çıkan Burak Yılmaz'ın geleceği de belli oldu. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 19:41