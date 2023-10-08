Beşiktaş, Süper Lig'in 8.hafta maçında İstanbulspor'u 2-0'la geçti.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş sonrası takımın başında çıkan Burak Yılmaz'ın geleceği de belli oldu. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2023- 19:41
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici teknik adam çözümünü belirledi.
beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Aralık ayı başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın olmasına karar verdi.