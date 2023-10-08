Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşılaştı.

Mücadele siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum ancak yeter mi? Yetmez. Zaman zaman oyundan düştük, zaman zaman kontrolü aldık. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Taraftarlarımıza maç sonundaki sevgi gösterileri için teşekkür ederim. Ancak bir çiçekle bahar gelir mi? Gelmez tabii.

"BİZ ONLARA SIRT ÇEVİRMEYİZ"

Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Onların kızgınlıklarının başımızın üstünde yerleri var. Biz onlara sırt çeviremeyiz. Cenk'in penaltıyı Ghezzal'a bırakması çok önemli. Bir golcü için gol atmanın önemi büyük.

"GALİBİYET KİME ARMAĞAN?"

Burak Yılmaz: Galibiyet taraftarlarımıza ve Şenol hocamıza armağan olsun. İzliyordur bizi şu an muhtemelen. Bu galibiyet Şenol hocamız için.