Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç yaptı.
Beşiktaş, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.
Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş mücadelesi yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.