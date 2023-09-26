Beşiktaş Adana Demirspor'a hazır!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 15:01