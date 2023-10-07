Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic ile temasa geçtiği öğrenildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Slaven Bilic bombası!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hoca adaylarına çevrildi. Bu doğrultuda listesinde birçok isim bulunan yönetimden flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, eski teknik direktörü Slaven Bilic için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.10.2023- 10:35
ÇEBİ GÖRÜŞTÜ
Hürriyet'in haberine göre, Ahmet Nur Çebi'nin, 2012-13 sezonunda da siyah beyazlı takımı çalıştıran ve halen Suudi Arabistan'ın Al-Fateh Kulübü'nde görev yapan Hırvat hocayla görüşüp transfer şartlarını sorduğu belirtildi.
Bilic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere'de West Ham, West Bromwich Albion, Watford, Çin'de Beijing Guoan ve Suudi Arabistan'da Al-İttihad takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.