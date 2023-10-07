TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Slaven Bilic bombası!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hoca adaylarına çevrildi. Bu doğrultuda listesinde birçok isim bulunan yönetimden flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, eski teknik direktörü Slaven Bilic için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2023- 10:35