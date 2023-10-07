Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin çağrısı üzerine Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı'nda yapılan olağanüstü toplantıda futbol takımının istikrarsız sonuçlar almasının nedenleri geniş bir şekilde tartışıldı.
Beşiktaşlı yöneticilerden Şenol Güneş'e eleştiri!
Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş görevi bırakmıştı. Güneş'in ayrılığının ardından siyah beyazlı yöneticilerden tecrübeli hocaya eleştiri geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hürriyet'in haberine göre, tüm yöneticiler tek tek söz alıp düşüncelerini dile getirirken, başkan Çebi'nin bazı notlar aldığı öğrenildi.
Beşiktaş yöneticilerinin toplantıda şu görüşleri savunduğu belirtildi: