Mahalle takımı derken niyetim hakaret etmek değil, bizim Beylikdüzü'nün bir milyon nüfusu var, Lugano şehrinin ise 60 bin. Yani buradaki bir mahalle, o şehre eşit… 10 kişi kaldık!... Geçin efendim bunu bir kalem, Beşiktaş 10 kişiyle, kalesinde kalecisi yokken F.Bahçe'yi Kadıköy'de yendi… Hakem Roiser'i haksız atmış!... Boş ver gitsin, ilk kez mi hakem hatası oluyor…