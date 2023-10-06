Spor yazarları Beşiktaş - Lugano karşılaşmasını değerlendirdi!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'yu konuk etti. İsviçre ekibi, siyah beyazlıların 10 kişiyle tamamladığı karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş - Lugano maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Çocuk yaşta yaşadığımız şoka bakın.1998'e geldiğinde, 25 yaşlarındayken, Carewli Walerenga'dan 12 dakikada üç gol yiyen bir Beşiktaş izlemiştik. Gençlikte aldık dersimizi, 60 yaşını boş geçsek olmazdı! Beşiktaş bu kez de İsviçre'nin mahalle takımı önünde 10 dakikada üç gol yiyerek tersten tarih yazdı.
Mahalle takımı derken niyetim hakaret etmek değil, bizim Beylikdüzü'nün bir milyon nüfusu var, Lugano şehrinin ise 60 bin. Yani buradaki bir mahalle, o şehre eşit… 10 kişi kaldık!... Geçin efendim bunu bir kalem, Beşiktaş 10 kişiyle, kalesinde kalecisi yokken F.Bahçe'yi Kadıköy'de yendi… Hakem Roiser'i haksız atmış!... Boş ver gitsin, ilk kez mi hakem hatası oluyor…
Beşiktaş rezalet bir halde. Başka açıklaması yok. Sahada yaşananları futbol diliyle açıklamak da imkansız. Bildiğin rezalet bu ve artık bazı kellerin gitmesi şarttır. Başkan'dan yöneticileri, Güneş'ten futbolcuları herkes sorumluluğu üzerine almalı ve camiaya hesap vermelidirler.
Çebi yönetimi, hatta Güneş istifa düşünmüyorlarsa eğer, kalan maçları İstanbul dışında oynamak için TFF'ye başvuru yapsınlar… İstanbul'da isyan ateşi yandı ve bundan sonra kodunsa bul huzuru!... Kimse böyle bir skordan sonra kulağının üzerine yatamaz! Adamın kendi kulağı bile isyan eder bu duruma…
SİNAN VARDAR – NE OLACAKSA OLSUN
Dünkü maçta Beşiktaş'ın rakibi Lugano yürüyerek oynayan bir takım görüntüsündeydi. Kimse kusura bakmasın ama İsviçre ekibi sanki Dolmabahçe'ye turistik geziye gelmişti. Beşiktaş böyle bir takıma yeniliyorsa bu rezalette emeği olanlara yazıklar olsun!
Siyah-Beyazlı takım, kaleye ilk şutunu 35 dakikada Ghezzal'le atarken Aboubakar'ı ardı ardına iki golüyle derin bir 'Oh' çekip; 'Artık kötü gidiş bitti' demiştik. Demez olaydık! Aboubakar'ın attığı iki nefis golü bir kenara bırakırsak özellikle son 30 dakikada oyananan futbol kabustu.
Rosier, dün iyi mücadele ederken, 'Acaba Boey'den daha mı iyi'' demiştim.Ama her şey güzel giderken oyundan atılması laubabililik, sorumsuzluktan başka bir şey değil! Bu kaçıncı vukuatı! Bir daha forma yüzü görmemeli! Chamberlain diye bir oyuncu alınmış. Belli ki uzun süredir oynamayı unutmuş!
İkinci yarıda; Salih, Ghezzal ve Aboubakar'ın oyundan alınması neyin nesiydi! Dünkü rezaleti anlatacak kelime ve cümle yok! Artık ne olacaksa olsun! Bu böyle gitmez! Beşiktaşlı üzgün, Beşiktaşlı kahroluyor! Bugün okuluna, işe gidecek vefakar taraftarları üzmeye kimsenin hakkı yok! Lütfen ne yapılacaksa yapılsın. Kimsenin sabrı kalmadı.