Beşiktaş'ta Gedson Fernandes her geçen gün performansını arttırıyor.
Beşiktaşlı yıldız Avrupa'nın radarında!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Avrupa'daki yükselen performansını devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde 7 maçtır yenilmiyor. Kara Kartal'ın bu başarısında en büyük pay sahibi olan futbolculardan biri olan Gedson Fernandes'e talipler artıyor. Yıldız oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2023- 06:40
Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Portekizli yıldıza ilgi artarak devam ediyor…
Beşiktaş'ın önceki gece Club Brugge ile deplasmanda oynadığı UEFA Konferans Ligi grup maçında üç kulübün temsilcilerinin 24 yaşındaki orta saha için tribünde olduğu öğrenildi.