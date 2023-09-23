Beşiktaşlı yıldız Avrupa'nın radarında!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Avrupa'daki yükselen performansını devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde 7 maçtır yenilmiyor. Kara Kartal'ın bu başarısında en büyük pay sahibi olan futbolculardan biri olan Gedson Fernandes'e talipler artıyor. Yıldız oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2023- 06:40