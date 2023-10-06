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Beşiktaş'ta Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı! Beşiktaş yönetimi tarafından istifası kabul edilen teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 16:59









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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Yaşananlar üzerine yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de bir kısmında yer aldığı ve yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sabaha karşı sona erdi.

Sabah saatlerinde kulüp tesislerine gelen Teknik Direktör Şenol Güneş, burada futbolcular, yönetim, teknik heyet ve tesis çalışanları ile vedalaştıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.