Beşiktaş'ta Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı!
Beşiktaş yönetimi tarafından istifası kabul edilen teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2023- 16:59
Sabah saatlerinde kulüp tesislerine gelen Teknik Direktör Şenol Güneş, burada futbolcular, yönetim, teknik heyet ve tesis çalışanları ile vedalaştıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.