Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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