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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Şenol Güneş ile vedalaşıktan sonra tesislerden ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 14:50 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 14:51









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Teknik Direktör Şenol Güneş ile vedalaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, yönetimi istifaya davet etmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de seçim kararı aldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Şenol Güneş; futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.