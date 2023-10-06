Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Şenol Güneş ile vedalaşıktan sonra tesislerden ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2023- 14:50 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 14:51
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, yönetimi istifaya davet etmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de seçim kararı aldı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Şenol Güneş; futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.