Beşiktaş'ta tüm gözler cumartesi günü oynanacak G.Saray derbisine çevrildi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, derbide öncelikle oyunu tutmak istiyor. Maçın deplasmanda oynanacak olması ve taraftar baskısını da göz önünde bulunduran Yılmaz, ilk yarıyı gol yemeden geçirmenin peşinde. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın, G.Saray derbisinde en büyük silahlarından biri de geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Rashica olacak. Burak Yılmaz, G.Saray'ı yakından tanıyan Kosovalı futbolcunun hücumdaki etkili oyunuyla rakip savunmayı zorlamanın planlarını yapıyor. Yılmaz, Kosovalı yıldızına bu aşamada özel bir görev verecek. Rakibi yakından tanıyan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk yarıda yakalanacak kontra ataklarda başrol oynayacak.



RAKİP SAVUNMAYI ZORLAYACAK



Hızıyla ön plana çıkan Rashica, sarıkırmızılı savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmak ya da asist yapmak için mücadele edecek. Süper Lig'de 6 maçta 280 dakika sahada kalan ve 2 gole imza atan Milot Rashica, Vincent Aboubakar'dan sonra ligde Omar Colley'le birlikte Beşiktaş'ın en skorer futbolcu olarak dikkat çekiyor. Kosova Milli Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Rashica, milli aradan da moralli döndü. Galatasaray müsabakasına bu moralle çıkacak olan Milot Rashica, milli takımla 52 karşılaşmada 10 gol, 15 asistlik performans sergiledi.



2 GOL, 1 ASiST



Kartal'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu Rashica, Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıktı. Bu periyotta 2 gol atan, 1 de asist yapan Kosovalı yıldız, toplam 3 gole direkt olarak katkı sağladı.



OLUMSUZ HAVAYI DAĞITIN



Şenol Güneş'in ayrılığının ardından seçime kadar takımın başında olacak Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray maçına hem teknik adamlık kariyeri hem de camianın üzerindeki olumsuz havanın dağılması açısından önem veriyor. Yılmaz oyuncularına, "Bizim için belki de en keskin viraj. Bu virajı kazasız dönersek sonrası kendiliğinden gelir" diye motive ediyor.