TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta şok karar! Ocak ayında ayrılmak istiyor

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde yapılan hamleler büyük eleştiri almıştı. Siyah beyazlı yönetim yaptığı transferlerden istediği katkıyı şu ana kadar alamadı. Bu doğrultuda Kartal'da yeni transferlerden o ismin ocak ayında takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)