UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, protestolarla karşılaştı.
Beşiktaş maçındaki protestolardan sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Herkes kendine yakışanı yapar!
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Beşiktaş evinde Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Mücadeleyi yerinden izlemek için stadyuma gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisi aleyhine yapılan tezahüratlardan sonra karşılaşmanın 44. dakikasında stattan ayrıldı. Büyükekşi, yaşanan olaylardan sonra açıklama yaptı. İşte haberin detayları...
TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahürat sonrası Ahmet Nur Çebi'ye serzenişte bulunarak, karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden stadyumu terk etti.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaşanan olarlayla ilgili açıklamalarda bulundu.