Beşiktaş maçındaki protestolardan sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Herkes kendine yakışanı yapar!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Beşiktaş evinde Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Mücadeleyi yerinden izlemek için stadyuma gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisi aleyhine yapılan tezahüratlardan sonra karşılaşmanın 44. dakikasında stattan ayrıldı. Büyükekşi, yaşanan olaylardan sonra açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 11:39