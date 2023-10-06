Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hoca, siyah beyazlı yönetime istifasını sundu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Beşiktaş'ta yönetimin yaşanan gelişmeler sonrası olağanüstü kongre kararı aldığı belirtildi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
Şenol Güneş'e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2023
Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı… pic.twitter.com/mE3I0M4Imn
Kamuoyuna Duyuru— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2023
Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında… pic.twitter.com/ZoWR5IJn4l