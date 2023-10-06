Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hoca, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano mücadelesi sonrası istifa etti. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi'nin olağanüstü kongre kararı aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hoca, siyah beyazlı yönetime istifasını sundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş'ta yönetimin yaşanan gelişmeler sonrası olağanüstü kongre kararı aldığı belirtildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

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