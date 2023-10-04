Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2'nci maçında sahasında Lugano ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktik çalışması yapıldı. Sakatlıkları devam eden Gedson Fernandes ve Mert Günok antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da çalışmayı takip etti.

