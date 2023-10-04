Beşiktaş Lugano'yu ağırlıyor! Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü sahasında FC Lugano'yu konuk edecek. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.45’te başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023- 11:16









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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile mücadele edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında FC Lugano'yu konuk edecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.



Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi macerasına 2. turdan başladı. Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kaldı. Grubun ilk maçında Kartal, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı.



AVRUPA'DA 238. KARŞILAŞMA



Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 238. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 237 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 311 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 350 gol gördü.



BU SEZON NAMAĞLUP



Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü.



ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR



Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.



CENK TOSUN EN GOLCÜ OLMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK



Siyah-beyazlı ekipte Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu'nu 12'şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.

Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş'ın, Avrupa'daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.



DAVİD FUXMAN DÜDÜK ÇALACAK



Beşiktaş - Lugano mücadelesinde İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.