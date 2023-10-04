Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, stoper transferi için Alexander Djiku ve Daniel Amartey isimleri arasından küme düşmesine rağmen Leicester'ın Ganalı stoperi Amartey'i tercih etmişti.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transfer gerçeği ortaya çıktı! Djiku ve Amartey...
Beşiktaş'ta yaz transfer dönemiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, transfer döneminde Kartal'ın gündemine gelen Djiku ve Amartey ikilisinden Amartey'i tercih etme nedeni belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.10.2023- 13:17
Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'ye giden Alexander Djiku'yu tercih etmeme nedeni belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göreGüneş'in, Djiku'yu pas yüzdesi düşük, topla az oynayan klasik stoper olduğu için reddettiği, Daniel Amartey'i ise pas yüzdesi daha yüksek oyun kurma özelliği daha fazla olduğu için istediği öne sürüldü.