Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Alman devi Beşiktaş'ın yıldızına gözünü dikti! Gözlemciler canlı izledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano'yu evinde konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip çalışamarını sürdürürken diğer yandan yıldız isimleri de Avrupa'da dikkatleri üzerlerine çekiyor. Alman devi, Beşiktaşlı oyuncuya gözünü dikti. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında 5 Ekim Perşembe akşamı sahasında Lugano'yu konuk edecek.
Diğer yandan Kara Kartal'da bazı isimler performansları ile dikkatleri üzerine çekiyor.