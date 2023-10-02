Öbür taraftan Rashica'ya neden top atılmıyor bunu anlamak mümkün değil. Salih bomboş gidiyor, sağında Rashica kendini gösteriyor önüne bıraksa ciddi pozisyon olacak ama o da ne Salih dönüyor sol tarafa… Amir de bunu yaptı, diğerleri de. Rashica'ya güvenmiyorlar mı, yoksa sağ yanları ağrıyor da o nedenle mi top atamıyorlar anlamadım gitti! Rashica bu takımın en etkili silahıdır ve Beşiktaş o çocuğa hak ettiği ilgiyi kesinlikle göstermelidir. Bunun tersi akıl tutulması olur ki, güneş tutulmasından tehlikelidir!