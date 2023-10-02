Beşiktaş düştüğü yerden kalktı… Adana deplasmanında hiçbir varlık gösteremeyen Kartal, Konya'da akıllı oyunuyla sonuca gitti. Şenol Güneş, Adana'da onbir oynattığı Chamberlain, Ghezzal, Necip ve Cenk'i kenara çekerken, forvet arkasında Muleka, Bahtiyar ve Rashica'yı yani üç hızlı oyuncuyu kullandı. İyi de yaptı. Aboubakar rahatladı, daha çok topla buluştu ve golünü de attı.
Beşiktaş'ın olmazsa olmazları var, bunların birincisi Aboubakar'a oynamak! Kanatlara koyacağın oyuncular Kara Boğa'yı besleyecekler. İki kere iki dört… Sen o bölgeye Cenk'i koyduğunda, kim kime, dumduma bir oyun oluyor ve Aboubakar da "bakamaz" oluyor!
Şenol hoca futbolun doğrularını eğip bükmeyi seviyor! Misal, Konyaspor 10 kişi kalmış ve Beşiktaş önde. Bu şartlarda rakip mecburen üzerine gelecek ve arkada geniş boşluk bırakacak. O boşlukları kim doldurur, Muleka ve Rashica öyle değil mi? Değil!
Şenol hoca gidip Rashica'yı çıkarıyor ve Ghezzal'ı alıyor. Sanırsın karşısında kapanan bir rakip var ve Ghezzal'ın öldürücü ortalarıyla kilidi açacak! Kendimi bildim bileli aynı şeyi söylerim; futbolun gerçeklerine silah çekmeyeceksin, çekersen kendini yaralarsın, rakibi değil…
Öbür taraftan Rashica'ya neden top atılmıyor bunu anlamak mümkün değil. Salih bomboş gidiyor, sağında Rashica kendini gösteriyor önüne bıraksa ciddi pozisyon olacak ama o da ne Salih dönüyor sol tarafa… Amir de bunu yaptı, diğerleri de. Rashica'ya güvenmiyorlar mı, yoksa sağ yanları ağrıyor da o nedenle mi top atamıyorlar anlamadım gitti! Rashica bu takımın en etkili silahıdır ve Beşiktaş o çocuğa hak ettiği ilgiyi kesinlikle göstermelidir. Bunun tersi akıl tutulması olur ki, güneş tutulmasından tehlikelidir!
SİNAN VARDAR - İLAÇ GİBİ 3 PUAN
Beşiktaş sezon başında olduğu gibi ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandı. Belli ki oyuncular hala Brugge ve Adana deplasmanında gösterilen kötü performansın etkisindeydi. Uğurcan'ın ilk 45 dakikanın son dakikasında kendi kalesine attığı gol siyah-beyazlı takıma hayat verdi. Şenol hocanın ilk 11'de yer verdiği Bakhtiyor Zaynutdinov dün takımın kaliteli pas yüzdesini artırırken Konyaspor'u yıpratan isim oldu. Bu performansıyla da ilk 11'in değişilmez ismi olur.
Beşiktaş, dün takım olarak disiplinli bir oyun ortaya koyarken ev sahibi ekipte Oğulcan'ın amatörce oyundan atılmasının ardından iyice rahatladı. Siyah-beyazlı takımın golcüsü Aboubakar da gol için yaratılmış bir oyuncu olduğunu attığı nefis golle gösterdi. Öyle böyle bir gol değil, defalarca izlenecek türden bir gol için teşekkürler Bay Gol!
Dün sahanın yıldızı Valentin Rosier'di. Fransız oyuncu, sağ kanadı süpürürken hem savunmada hem de hücumda müthiş bir enerjiyle oynadı. Altyapıdan yetişen Ersin'in hatasızca maçı tamamlaması, son 30 dakikada oyuna giren Demir Ege'nin de 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oyuna etkisini gururla izledim.
Beşiktaş Lugano ve İstanbulspor maçını kazandığı taktirde milli maç arası sonrası oynayacağı Galatasaray maçına moralli girer. Derbide alınacak 3 puan da Kartal'ı zirve yarışına sokar. Konyaspor, son iki sezonki formundan uzak; futbol lügatında; ısırmayan bir takım hüviyetine bürünmüş.
Hakem Arda Kardeşler dün yine kötü bir yönetim gösterse de, belki de kariyerinin en iyi maçını yönetti.