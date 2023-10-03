UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.

Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.

