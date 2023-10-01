KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda? İşte Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 17:59 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023- 18:55