Konyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda? İşte Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.
BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA
Siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut gibi isimler Konyaspor karşısında süre alamayacak.