Şenol Güneş: Üzgünüm ve kızgınım!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün çok hatalarımız oldu. Aslında 2 pozisyon biz hücuma çıktığımızda, kaptırdığımız toplardan rakibe uzak kaldık ve 2 gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken, rakibin oyununa yenik düştük. Rakibin oynamasına izin verdik. Top kazanmak için agresif, sert oynamadık. Oynadığımız oyun şekli kazanmaya yetmedi. Kötü goller yedik. Rakibe bunu vermemek gerekiyordu. Bu tip oyun olmaması gerekiyordu. Kızgın ve üzgünüm. Tercihlerimiz, beklentilerimiz karşılık bulmadı."

"Mert'in sakatlığı var. Durumuna bakacağız. Şu anda bir şey söylemek doğru değil. Büyük ihtimalle oyunun başında da vardı. O etkilemiş de olabilir. Yarına daha net konuşuruz. Dizinde olan bir şey. Ona bakacağız."