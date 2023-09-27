Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk oldu.
Mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla Mavi Şimşekler oldu.
Adana Demirspor'un galibiyet golleri 8. dakikada Younes Belhanda, 17. dakikada M'Baye Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.
Siyah beyazlıların gollerini ise 79. dakikada Vincent Aboubakar ve 90. dakikada Milot Rashica kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş 10 puanla 6. sırada kaldı. Adana Demirspor ise 11 puanla 3. sıraya yükseldi.