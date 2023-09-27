ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor'un konuğu olacak. Avrupa Konferans Lig play-off turu maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmada siyah-beyazlılardan 5 isim, sakatlık ve statü sebebiyle forma giymeyecek. Müsabaka öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti. Müsabaka öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.