Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, radikal değişikliklere gidiyor.

Bu ağır mağlubiyet sonrasında sorunu orta sahadaki üretkenlikte bulan Şenol Güneş, çözüm arıyor.

Tecrübeli teknik adam, Club Brugge maçında Salih Uçan'ı yedeğe alıp Alex Oxlade-Chamberlain'e forma vermeyi düşünüyor.

İngiliz futbolcunun üretkenliği arttıracağını düşünen Güneş, Chamberlain'e daha fazla süre verecek.

Ayrıca Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun hem oyundaki tempoyu hem de kaliteyi yükselteceği düşünülüyor.

