Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın zorlu sınavında 7 oyuncusu yer almayacak. Siyah-beyazlı ekipte omuzundaki ağrı nedeniyle son oynanan Kayserispor maçında görev alamayan Gedson Fernandes Adana'da da riske edilmiyor. Hırvat futbolcu Ante Rebic'in de adalesinde ağrı olduğu için karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bu iki isim dışında Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:



Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Emre, Dorukhan, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Alex, Ghezzal, Cenk, Aboubakar