Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LERİ:
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.