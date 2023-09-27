Beşiktaş penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Beşiktaş penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar bir pozisyonda yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR'ı dinleyen hakem Ümit Öztürk devam kararı verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 20:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023- 20:51