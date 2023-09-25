Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Beşiktaş - Kayserispor maçında bir ilk yaşandı! 8.5 ay sonra...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu galibiyetinin yanı sıra Dolmabahçe'de bir de ilk yaşandı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2023- 12:21
Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan İngiliz oyuncu, 62'de Salih'in ceza sahasına gönderdiği topu önce muhteşem kontrol etti ardından da çok şık bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi.
EN SON 2 OCAK'TA
Bu gol, Kara Kartal'a galibiyeti getirirken, Alex de kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkartmadı.