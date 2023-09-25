Beşiktaş - Kayserispor maçında bir ilk yaşandı! 8.5 ay sonra...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu galibiyetinin yanı sıra Dolmabahçe'de bir de ilk yaşandı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 12:21