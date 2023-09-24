Beşiktaş'tan flaş zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırladı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrası Salih Uçan açıklamalarda bulunarak "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Yapılan duyuruda, "Beşiktaş Stadyumu'nun zemin çalışmaları her zaman olduğu gibi titizlikle devam etmektedir. Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer çim sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir." denildi.