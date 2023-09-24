Salih Uçan'dan zemin eleştirisi!

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Ligde bir maç berabere kaldık, bir maç kaybettik. O yüzden hemen bu maçı en hızlı şekilde kazanarak atlatmamız gerekiyordu"

"Maçtan önce kendimize şöyle söylüyoruz; "Taraftarımızla birlikte erken gol bulmak istiyoruz" ama futbolda planlar tutmayabiliyor. Devre arasında gol bulalım maçı çevirmemiz lazım diyoruz. Devre arasından sonra gol yiyoruz. Ama bırakmıyoruz, bırakmamak güzel. Sonuçta bugün kazandık. Çok fazla gol kaçırdık. Biz gol kaçırınca Anadolu takımlarının öz güveni daha çok artıyor. Erken gol bulamayınca stres oluyor. Biraz gerginlik oluyor ama sonunda kazanınca mutlu oluyoruz"

"Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım!"