TURGAY DEMİR – GÜNÜ KURTARDI

Yönetiminiz transferde geç kalıp, hocanız kapanacak rakibe karşı Rashica gibi araya girebilen oyuncu yerine durağan Cenk Tosun'u tercih ederse, mütevazı kadrolu Kayserispor karşısında zorlanırsınız bu normal. Rakip kapanmış ve sen doldur boşalt oynamıyorsun, aralara girmeye çalışıyorsun peki bunu kim daha iyi yapar Cenk mi, Rashica mı? Hadi on birde Cenk'i tercih ettiniz, 2-1 öne geçmişsiniz rakip kontrolsüzce üzerinize geliyor ve arkada boşluk bırakıyor. Bu dakikalarda iki pozisyon oldu ve birinde topu götüremeyen Cenk, diğerinde altı pasta topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalmışken en kötü hareketi yapıp eve doğru gitti! O iki pozisyonda Rashica olsa maçı 4-1 olmuştu. Cenk'in pozisyonu zor diyenler olabilir, ben buna katılmam, gider gibi yapıp topuk yapsa uzak köşeye gol olur ve kaleci kıpırdayamazdı bile.



