UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Beşiktaş, ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar zorlu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Belçika ekibinin tek sayısı 77. dakikada Hans Vanaken'den geldi. Beşiktaş'ın golünü ise 88. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

CENK TOSUN, QUARESMA VE BOBO'YU YAKALADI

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 12. golünü kaydetti.

Karşılaşmada Beşiktaş'a bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazla formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Cenk Tosun, ayrıca bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Club Brugge maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan bir puanda önemli rol oynadı.

Mert, Belçika ekibinin 50. dakikada Vanaken ve 59 ile 72. dakikada Skov Olsen ile girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermedi.

Siyah-beyazlılarda 54. dakikada Masuaku ve 63. dakikada Bailly de altıpasın içinde yaptıkları kritik müdahalelerle golü önledi.

CLUB BRUGGE'DEN BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNE İTİRAZ

Club Brugge, Beşiktaş'ın beraberlik golünden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Aleksei Kulbakov'a itirazda bulundu.

Belçika temsilcisi, Cenk Tosun'un 88. dakikada kaydettiği golden önceki pozisyonda faul olduğunu iddia ederek hakem Kulbakov'un VAR incelemesi yapmasını talep etti.

VAR incelemesine ihtiyaç duymayan ve golü iptal etmeyen Aleksei Kulbakov'a Club Brugge'ün oyuncuları ve teknik heyeti büyük tepki gösterdi.

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe (Dk. 90+2 Boyata), Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen (Dk. 79 Jutgla), Onyedika, Skoras (Dk. 61 Nielsen), Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 84 Cenk Tosun), Bailly (Dk. 84 Necip Uysal), Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 84 Chamberlain), Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 66 Onur Bulut), Muleka (Dk. 66 Zaynutdinov), Aboubakar

Goller: Dk. 77 Vanaken (Club Brugge), Dk. 88 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mechele, Dk. 74 Onyedika, Dk. 79 Vetlesen, Dk. 86 Spileers, Dk. 89 Mignolet, Dk. 90+1 Vanaken (Club Brugge), Dk. 45+2 Amartey (Beşiktaş)