Beşiktaş Yönetimi'nin Siyah-Beyazlı formayı giymeye ikna ettiği Alexis Beka Beka transferi son anda gerçekleşmemişti.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2023- 09:30
Beşiktaş Yönetimi'nin Siyah-Beyazlı formayı giymeye ikna ettiği Alexis Beka Beka transferi son anda gerçekleşmemişti.
22 yaşındaki Fransız ön libero teknik ditrektör Farioli'nin sistemine uymadığı gerekçesiyle geride kalan 6 haftada hiç süre bulamadı.