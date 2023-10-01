Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kazandığımız için mutluyuz, sizi bilmem ama biz mutluyuz. Deplasmanda rakibe göre daha iyi oynadık. Zor bir dönemden geçtiğimiz bir gerçektir. Her şeyi olumsuz olarak vermek doğru değil. Tabii ki eksiklerimiz var. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğümüz vardı. 2-0'dan sonra daha önce 11'e 11'ken ağırlığımız vardı, 11'e 10'dan sonra daha çok dinlenmeye yönelik pas yaparken hatalar yapıldı, doğrudur. Maçı kazanmaya yakın taraf bizdik. Kazandığımız için rahatsız değiliz, mutluyuz.



Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum. Maçları seyrediyoruz. O yayıncı kuruluş, bizim maçta görüntü olarak atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa konuşacak bir şey yok. Teknolojinin, yapay zekanın, hatta uzay zekanın nasıl olacağını konuşmak doğru değil. Bunları söyleyeyim size. Camiayı da çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bir rekabet sağlamaya çalışıyorsunuz. Bizim sıkıntılarımız var ama bu kadar üstümüze gelmenin manası yok.