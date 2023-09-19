Beşiktaş'ta 3-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrası moraller bozuldu. Siyah beyazlılar ligde çıktığı 4 maç sonunda 5 puan kaybetmiş oldu. Kartal'ın rakipleri ise bu süreçte 10-12 puan almayı başardı. Camiada "Bu yenilgi sonrasında radikal kararlar alınmalı, yoksa hüsran yaşamaya devam edeceğiz" görüşü ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta deplasmanda alınan Trabzonspor mağlubiyeti siyah-beyazlı camianın keyfini kaçırdı. Kara Kartal, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 7 puan toplarken; aynı dönemde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin 10-12 puan almaları sıkıntı yarattı. Öyle ki F.Bahçe'nin 4'te 4 yapması, G.Saray'ın 3 galibiyet, 1 beraberlik almasının dışında siyah-beyazlıların rakip fileleri sadece 4 kez havalandırabilmesi de teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sezona büyük hedeflerle giren Kara Kartal, Avrupa arenasındaki maçlarında 6'da 6 yapmasına rağmen, Trendyol Süper Lig'de ise beklentilerin uzağında kaldı.

KAZANMA İSTEĞİMİZ GİTMİŞ!

Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Şenol Güneş de Trabzonspor maçının ardından eleştiri oklarından nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı etkisiz bir oyun ortaya koyduklarını itiraf ederken, camiada ise alının yenilgiden ziyade ortaya konan futbol ve oyuncu tercihleri büyük eleştirileri neden oldu. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıklarını paylaşımlarda, "Yenilgi olur, beraberlik olur; bunlar normal. Ama kazanmak için ortaya konacak istek ve arzunun olmaması şaşkınlık verici. Bu yenilgi sonrası radikal kararlar alınmalı yoksa hüsran yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdiler.

ABOU VARSA SAHADA OLUR

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında en çok eleştirilen konuların başında Vincent Aboubakar'ın ilk 11'de sahaya çıkmaması oldu. Afrika Kupası sonrasında ailesinin hastalık durumu nedeniyle Fransa'ya giden ve 2 gün sonra dönen Kamerunlu yıldızın, derbiye kulübede başlaması şaşkınlık yarattı. Golcü oyuncu için "Aboubakar varsa sahada olur, kulübede değil" yorumları yapılırken, "Sakatsa tamam. Ama ikinci yarıda girdi, hiç de sakat gibi değildi" ifadeleri kullanıldı.

Aboubakar, Burundi maçında Kamerun formasını 94. kez giymiş. Bu maçlarda toplamda 37 gol atarak Kamerun tarihinin en önemli oyuncularından birisi oldu.