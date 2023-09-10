Adı Beşiktaş ile anılan Rams Başakşehir'in başarılı oyuncusu Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bir TV programında kendisine yöneltilen "Beşiktaş'a transfer olacağınla ilgili iddialar var, ne diyorsun?" sorusuna, "Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Şenol Güneş ile Milli Takım'da da çalıştım. Beşiktaş büyük bir camia" yanıtını verdi. Deniz'in bu cevabı, transfer döneminin sona ereceği 15 Eylül tarihine kadar yeni gelişmeler olabileceği şeklinde yorumlandı.



TAKASA YANAŞMADILAR



Bu arada Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Umut Meraş'a Samsunspor'dan sonra Başakşehir de talip olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; taraflar arasında yapılan görüşmelerde Başakşehir, siyah-beyazlılara 500 bin euro teklif ederken, Kara Kartal'ın bu transfer için takasta Deniz Türüç'ü istemiş ancak turuncu-lacivertliler bu takasa olumlu yanıt vermemişti. Kariyerinde 407 maça çıkan Deniz Türüç, 62 defa fileleri sarsarken, 50 de asist katkısı yaptı. Şenol Güneş'in "Fırsat bir transfer yapabiliriz" açıklamasının ardından önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.