Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekipte Daniel Amartey sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, "Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey'in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU: